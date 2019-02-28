Инженеры в Челябинской области разработали центр обработки данных для арктических условий

ЧЕЛЯБИНСК, 28 февраля. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Инженеры Всероссийского НИИ технической физики имени академика Забабахина в Снежинске Челябинской области разработали центр обработки данных (ЦОД), который позволит в арктических условиях прогнозировать изменения климата и мирового океана, решать технические задачи. Значительная часть инженерного и вычислительного оборудования разработанного ЦОД производится в России, сообщили ТАСС в четверг в НИИ.

"Российский федеральный ядерный центр разработал уникальные технические решения, которые позволяют создать ЦОД завершенной архитектуры для регионов страны с относительно низкими температурами воздуха. Такой ЦОД способен работать в арктических условиях. Наши оригинальные инженерные решения эффективно используют низкие температуры наружного воздуха и позволяют использовать естественные процессы теплопередачи для ассимиляции тепловых избытков основного оборудования ЦОД без применения парокомпрессионных холодильных машин, либо незначительного их использования при предельных нагрузках и высоких температурах окружающей среды", - сказал собеседник агентства.

В НИИ добавили, что "арктический ЦОД" можно использовать в таких отраслях, как нефтехимическая и газодобывающая промышленность, машиностроение. Он пригоден для решения задач аэрогидротермодинамики, комплексных процессов в атмосфере и гидросфере, исследовании изменений климата арктического региона, для оперативного высокоразрешающего прогнозирования состояния Мирового океана, исследования внутреннего ядра Земли и т. д.

"Значительная составляющая часть инженерного и вычислительного оборудования для "арктического ЦОД" является оборудованием отечественного производства", - отметили в институте.

Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский НИИ имени академика Е. И. Забабахина - один из двух действующих в России ядерных оружейных центров мирового уровня.