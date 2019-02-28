В Австралии экологи доказали связь между изменением климата и числом морских обитателей

СИДНЕЙ, 28 февраля. /ТАСС/. Специалисты Государственного объединения научных и прикладных исследований Австралии (CSIRO) выяснили, что колебания популяции криля - мелких морских планктонных ракообразных - обусловлены изменением мирового климата и напрямую связаны с увеличением количества китов в Южном полушарии. Доклад, посвященный своему открытию, ученые опубликовали в научном журнале Global Change Biology.

"Полученные нашей группой результаты подчеркивают важность сохранения и увеличения популяций криля, что напрямую связано с восстановлением количества китов в водах наших океанов. Мелкие рачки - один из основных источников пищи для огромных морских млекопитающих, поэтому очевидной идеей было связать возможные изменения климата, влияющие на популяцию криля, с ростом его популяции, а также с изменением количества китов", - поясняет старший научный сотрудник CSIRO Вив Таллок, возглавлявшая исследование.

По словам Таллок, это первый случай в научной практике, когда исследователям удалось напрямую связать последствия изменения климата с колебанием количества криля и его последующим влиянием на популяцию китов. "Киты, особенно это касается синих и южных гладких китов, а также финвалов, находятся под угрозой, поскольку им не хватает пищи в Атлантическом и Индийском океанах. А численность криля падает, поскольку этим рачкам становится слишком жарко, и они уходят из этих мест: за последние 90 лет основной массив их популяции мигрировал в среднем на 440 км от привычных мест обитания", - рассказывает Таллок.

Компьютерная модель, созданная сотрудниками CSIRO для оценки рисков для экосистем, использовалась для прогнозирования колебаний роста популяции криля. По словам научного сотрудника CSIRO Эвы Плагани, исследование показало, как изменение окружающей среды, в частности, повышение температуры океана может повлиять на увеличение численности криля и китов. "Наше моделирование учитывает такие сложные факторы, естественные темпы роста популяции китов, связь между развитием видов и температурой воды, а также зависимость видов от промысла", - поясняет Плагани.

По данным ученых, изменение климата, особенно сильно выраженное в высоких широтах, в том числе в антарктических водах, может привести к существенному сокращению популяции китов и даже локальному вымиранию некоторых их видов уже к 2100 году.

Криль - собирательное название мелких морских планктонных ракообразных промысловых размеров (от 1 до 6,5 см), образующих скопления в поверхностных слоях воды умеренных и высоких широт океанов обоих полушарий.