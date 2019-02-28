НОВОСИБИРСК, 28 февраля. /ТАСС/. Ученые обнаружили новую элементарную частицу, что позволило закрыть одно из "белых пятен" кварковой модели. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Института ядерной физики (ИЯФ) Сибирского отделения РАН.

"Коллаборация LHCb (CERN, Европейская организация по ядерным исследованиям), в которую входят Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН) и Новосибирский государственный университет (НГУ), объявила об открытии нового состояния c-кварка и анти c-кварка - частицы 3(1D). Экспериментальное наблюдение этой частицы позволило закрыть один из пробелов в кварковой модели. Результаты были представлены на Международном совещании по электрон-позитронным столкновениям в области энергии от Phi до Psi, которое проходит в ИЯФ СО РАН с 25 февраля по 1 марта 2019 года", - говорится в сообщении пресс-службы ИЯФ.

"Была найдена новая элементарная частица, относящаяся к классу чармониев - в соответствии со Стандартной моделью, частиц, описывающей взаимодействие элементарных частиц, состоящих очарованных кварков и очарованных анти-кварков", - сказал ТАСС старший научный сотрудник ИЯФа Павел Кроковный.

Чармонии являются большим классом частиц, среди которых известно более 20 состояний. Нахождение очередной частицы предсказывалось моделью, но до недавнего времени не наблюдалось в эксперименте.

"Сигнал от частицы, который мы увидели, обладал удивительным свойством - он был очень узким, хотя для частиц с данной массой типичная ширина должна была быть в 10-20 раз больше. В течение полугода мы проверяли, не ошиблись ли - это первое, что должен сделать физик, когда получает такую красивую картинку. Но теперь уже точно есть повод для радости - мы увидели ту частицу, которою долгое время не удавалось обнаружить", - передает пресс-служба ИЯФ слова старшего научного сотрудника Института теоретической и экспериментальной физики Ивана Беляева.

Большой адронный коллайдер

БАК - самый мощный в мире ускоритель заряженных частиц. Построен Европейской организацией по ядерным исследованиям.

Проект БАК - крупномасштабная международная программа. В работе по сооружению и экспериментах на ускорителе участвовали около 100 тыс. человек из 44 стран мира, в том числе из России. Строительство коллайдера началось в 1998 году и завершилось спустя десять лет. Первое испытание состоялось 10 сентября 2008 года.

Внутри 27-километрового ускорителя-кольца, построенного под землей на территории Швейцарии и Франции, пучки протонов движутся со скоростью, близкой к скорости света. Столкновения происходят в четырех пунктах взаимодействия. В результате образуются новые частицы, которые фиксируются при помощи детекторов. Изучение результатов столкновений расширяет знания человечества о законах природы: в 2012 году был обнаружен бозон Хиггса.