Минобрнауки в ближайшие дни может перечислить РНФ средства для грантов ученым

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ планирует в ближайшие дни перечислить более 7 млрд рублей Российскому научному фонду (РНФ) для предоставления грантов на научные исследования, сообщил журналистам в четверг глава министерства Михаил Котюков.

"Сегодня должно быть казначейское уведомление из Минфина, и сразу после этого уведомления заключается дополнительное соглашение к ранее заключенному соглашению [с РНФ], и средства перечисляются. То есть это в ближайшие дни", - сказал Котюков.

Ранее сообщалось, что РНФ приостановил перечисление средств своим грантополучателям на проведение части проектов в связи с тем, что он не получил предусмотренный бюджетом России взнос со стороны государства.