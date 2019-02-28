Ученые считают, что прослушивание музыки мешает творческой работе личности

ЛОНДОН, 28 февраля. /ТАСС/. Прослушивание различных видов фоновой музыки во время работы способствует снижению творческих способностей человека. К такому выводу пришла группа британских ученых после проведенного ими исследования, о результатах которого сообщает газета The Daily Telegraph.

В эксперименте приняли участие несколько десятков студентов Ланкастерского университета в Великобритании. Психологи из данного высшего учебного заведения наблюдали за тем, какое влияние оказывало звучание различных видов фоновой музыки на интеллектуальные способности испытуемых. Для этого специалисты выводили на экран компьютера набор из трех абсолютно не связанных друг с другом слов. Добровольцы должны были как можно быстрее найти такое понятие, которое объединяло бы все эти выражения.

При этом, как отмечает издание, во время выполнения задания звучали разнообразные типы фоновой музыки, включая инструментальные мелодии, а также песни на родном и иностранных языках. Результаты показали, что любые мелодии, независимо от их содержания и направленности, мешали проявлять умение нестандартного мышления и интуицию, а также замедляли скорость дачи правильных ответов. Наиболее негативное воздействие на работоспособность студентов, как указывают ученые, оказывала инструментальная музыка. Она снижала успеваемость молодых людей на 10%, в то время как иностранные мелодии уменьшали данный показатель на 7%, а песни на родном языке - лишь на 4%.

Во второй части эксперимента психологи включали звуки характерного для библиотеки шума и продолжали следить за ответами студентов. Выяснилось, что они никак не влияли на интеллектуальные способности добровольцев. В качестве основной причины подобного феномена исследователи считают способность музыки нарушать вербальную память человека. Кроме того, библиотечный шум является привычным для обучающихся состоянием среды и поэтому не имеет такого отрицательного воздействия.

"Мы нашли убедительные доказательства снижения производительности [студентов] при воспроизведении фоновой музыки по сравнению с работой в тишине", - утверждает профессор Ланкастерского университета Нил Маклатчи. По его словам, результаты эксперимента опровергают распространенное мнение о том, что фоновая музыка оказывает благоприятное влияние на творческие способности человека. Наоборот, независимо от жанра и содержания мелодий, она приводит к снижению креативного мышления.