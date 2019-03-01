Ученые РФ нашли белок, который может стать основой альтернативных антибиотикам лекарств

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Ученые Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского (ННГУ) впервые исследовали свойства уникального белка - гевеина - и выяснили, что он может быть использован для создания антимикробных препаратов, к которым, в отличие от антибиотиков, не развивается резистентность, а также для получения новых устойчивых к вредителям сельскохозяйственных растений. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

"Ученые Университета Лобачевского исследовали термодинамические свойства уникального белка - гевеина. Полученные результаты позволят создать новые устойчивые формы сельскохозяйственных растений, а также помогут в разработке новых лекарственных средств. В дальнейшем ученые планируют найти способ модификации гевеина в формы, обладающие более высокой антимикробной активностью", - говорится в сообщении.

Гевеин представляет собой белок, содержащийся в латексе каучукового дерева (Hevea brasiliensis). Ранее было замечено, что он обладает антимикробной активностью, однако изучить его термодинамические свойства, необходимые для понимания его биологических функций, и достоверно охарактеризовать состав не получалось из-за особенностей строения молекул гевеина.

Сотрудники химического факультета ННГУ под руководством профессора Александра Князева получили образец гевеина в Университете Паджаджаран (Индонезия) и проанализировали его методом ионно-распылительной масс-спектрометрии. Все изученные свойства гевеина, а именно теплоемкость, энтальпия или уровень энергии, сохраненной в его молекулярной структуре, энтропия и другие данные, ученые ННГУ получены впервые.

"Антимикробные пептиды (молекулы белка) имеют широкий спектр действия и способность быстро убивать клетки-мишени, кроме того, в отличие от традиционных антибиотиков, вызывающих образование устойчивых форм патогенов, резистентности к данной группе веществ нет. Все перечисленное делает гевеин очень перспективным объектом для исследования и практического использования при создании устойчивых форм сельскохозяйственных растений и разработке новых лекарственных средств", - отмечают авторы работы.

В дальнейшем исследователи намерены разработать способы модификации гевеина в формы с более высокой антимикробной активностью. Кроме того, полученные результаты могут быть применены биологами для создания модифицированных организмов, устойчивых к действию патогенных микроорганизмов - грибов. Как пояснили в ННГУ, гевеин имеет особый участок, который позволяет ему закрепляться на поверхности микроорганизма и способствовать его уничтожению.