Ученые нашли следы земной атмосферы на расстоянии, вдвое превышающем путь до Луны

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Ученые МГУ имени Ломоносова в составе международной группы исследователей обнаружили следы атмосферы Земли на расстоянии, которое в два раза превышает расстояние от нашей планеты до Луны, открытие позволит более детально изучать экзопланеты и находить среди них "двойники Земли". Об этом в пятницу сообщила пресс-служба российского вуза.

"Международный коллектив ученых под началом специалистов из МГУ проанализировал данные космического аппарата SOHO, построил численную модель распределения атомов водорода и выяснил, что следы геокороны - самой внешней и протяженной газовой оболочки Земли - встречаются на расстоянии более 100 радиусов Земли. Это почти вдвое превышает расстояние от Земли до Луны. Открытие ученых позволит более детально изучать экзопланеты и выявлять среди них "двойников Земли", - говорится в сообщениВ земной атмосфере ученые выделяют как минимум пять оболочек. Нижние и средние слои атмосферы наполнены преимущественно атомами кислорода и азота, а верхние - более легкими газами. Самую внешнюю из них называют экзосферой или геокороной. Она состоит из нейтральных атомов водорода, которые образовались в результате распада молекул воды и метана в нижних слоях атмосферы.