Ученые нашли следы земной атмосферы на расстоянии, вдвое превышающем путь до Луны

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Ученые МГУ имени Ломоносова в составе международной группы исследователей обнаружили следы атмосферы Земли на расстоянии, которое в два раза превышает расстояние от нашей планеты до Луны, открытие позволит более детально изучать экзопланеты и находить среди них "двойники Земли". Об этом в пятницу сообщила пресс-служба российского вуза.
"Международный коллектив ученых под началом специалистов из МГУ проанализировал данные космического аппарата SOHO, построил численную модель распределения атомов водорода и выяснил, что следы геокороны - самой внешней и протяженной газовой оболочки Земли - встречаются на расстоянии более 100 радиусов Земли. Это почти вдвое превышает расстояние от Земли до Луны. Открытие ученых позволит более детально изучать экзопланеты и выявлять среди них "двойников Земли", - говорится в сообщениВ земной атмосфере ученые выделяют как минимум пять оболочек. Нижние и средние слои атмосферы наполнены преимущественно атомами кислорода и азота, а верхние - более легкими газами. Самую внешнюю из них называют экзосферой или геокороной. Она состоит из нейтральных атомов водорода, которые образовались в результате распада молекул воды и метана в нижних слоях атмосферы.
В 1995 году американские и европейские ученые запустили космический аппарат SOHO с детектором SWAN. Этот аппарат располагается в 1,5 млн км от Земли. Его первоочередная задача - вести наблюдения за межпланетным излучением от нейтральных атомов водорода, которые проникли в околосолнечное пространство из межзвездной среды.
Российские ученые проанализировали данные детектора SWAN, полученные в январе 1996, 1997 и 1998 годов. В эти даты SOHO располагался наилучшим образом для того, чтобы наблюдать экзосферу Земли. Исследователи также построили численную модель распределения атомов водорода в экзосфере. Оказалось, что внешняя часть атмосферы Земли, а именно геокорона, простирается далеко за пределы Луны, что, по сути, означает, что Луна движется сквозь атмосферу нашей планеты.
"Полученные результаты могут оказаться полезными при изучении экзопланет и поиска среди них возможных "двойников Земли", а также для будущих обсерваторий, которые могут находиться в космосе вблизи Земли или, например, на поверхности Луны. При анализе таких наблюдений будет необходимо учитывать окружающее излучение геокороны", - сказал первый автор исследования, аспирант механико- математического факультета МГУ Игорь Балюкин, слова которого приводятся в сообщении.