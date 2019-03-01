"Локатор для взрывчатки". Чем премированная президентом РФ разработка превосходит аналоги

ТОМСК, 1 марта. /ТАСС/. Лазерный локатор, за разработку которого старшие научные сотрудники томского Института оптики атмосферы им. Зуева СО РАН Евгений Горлов и Виктор Жарков получили президентскую премию, сможет безошибочно определять взрывчатку по мельчайшим частицам в воздухе на дистанции до 50 метров. Разработчики рассказали ТАСС о перспективах использования прибора и преимуществах перед зарубежными аналогами.

Ранее сообщалось, что старшие научные сотрудники Института оптики атмосферы имени Зуева Сибирского отделения РАН (Томск) кандидаты физико-математических наук Евгений Владимирович Горлов и Виктор Иванович Жарков получили премию президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых 2,5 миллиона рублей за создание лидара (лазерного локатора) для дистанционного обнаружения взрывчатки.

Разработка для безопасности

Как сообщил ТАСС Горлов, разработку вели специалисты сразу нескольких научных институтов СО РАН: Института оптики атмосферы им. В. Е. Зуева, Института сильноточной электроники и Института проблем химико-энергетических технологий. Результатом работы стал лазерный лидар, который весит около 250 кг.

"Устройство отправляет лазерный луч и, если там, куда он направлен, есть взрывчатка, получает от исследуемого объекта отклик. Оно способно найти следы взрывчатки, например частицы и пары, вблизи или на поверхности взрывного устройства", - сказал Горлов, добавив, что лидар способен обнаруживать мельчайшие частички взрывчатых нитросоединений (в частности тротила, гексогена, октогена) на расстоянии до 50 метров.

По словам его коллеги Виктора Жаркова, устройство выгодно отличается от зарубежных и отечественных аналогов дальностью действия и высокой чувствительностью.

"Есть приборы, приближенные к нашему по чувствительности, однако дальность их действия составляет всего несколько сантиметров. Известна и зарубежная разработка, которая способна определять взрывчатку на расстоянии 150 метров, но чувствительность при этом примерно в 1000 раз уступает чувствительности нашего лидара. Здесь нужен разумный компромисс, тем более что работа на большой дальности неизбежно приводит к увеличению массы и габаритов установки, увеличению времени измерения. Большое значение в предполагаемых сценариях обнаружения играет оперативность проведения обследования объекта", - подчеркнул собеседник агентства.

Жарков отметил, что обмануть прибор очень сложно. "Используемый метод обнаружения, наряду с высокой чувствительностью, обладает превосходной избирательностью, что позволяет проводить обнаружение в присутствии, скажем, парфюмерии, синтетических моющих средств и т. п. Реакции на эти вещества не будет - проверено", - сказал он.

Территория использования

По мнению разработчиков, устройство можно использовать, например, в досмотровых зонах систем общественного транспорта, в местах расположения турникетов, на проходных или КПП различных предприятий и учреждений. При этом можно организовать скрытный досмотр людей, вызывающих подозрение у службы безопасности, чего лишены применяемые контактные методы обнаружения.

"Собачий нос с его превосходной чувствительностью - это очень хороший инструмент для поиска взрывчатых веществ. Но есть свои недостатки: во-первых, утомляемость собаки, ей необходимо прерываться и отдыхать. Во-вторых, когда к потенциальному террористу подходит сотрудник со служебной собакой, он при виде опасности может привести взрывное устройство в действие. "Неутомимые" технические средства для удаленного и скрытного досмотра при соответствующей чувствительности и надежности - достойная замена четвероногим конкурентам", - отметил Горлов.