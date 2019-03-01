Росатом разработал уникальную технологию создания рентгеновской металлооптики для космоса

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Ученые ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, предприятие ГК "Росатом") разработали уникальную отечественную технологию изготовления рентгеновской оптики для изучения космоса. Широта охвата и чувствительность созданного телескопа позволит исследователям выявить ранее не обнаруженные астрофизические объекты, сообщила в пятницу пресс-служба РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Авторы научной работы - участники международного российско-германского проекта по созданию орбитальной астрофизической обсерватории "Спектр-РГ", предназначенной для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне.

"Космическая обсерватория "Спектр-РГ" включает в себя два телескопа: ART-XC, созданный РФЯЦ-ВНИИЭФ совместно с Институтом космических исследований РАН, а также eRosita, изготовленный Институтом внеземной физики общества имени Макса Планка (Германия) <…> Для "Спектр-РГ" специалисты РФЯЦ-ВНИИЭФ разработали собственную российскую технологию изготовления рентгеновской металлооптики", - говорится в сообщении.

Величина микронеровностей на отражающей поверхности зеркал созданного учеными РФЯЦ-ВНИИЭФ телескопа не превышает 1 нанометра (нм), при том, что толщина человеческого волоса составляет в среднем 70 тыс. нм, а диаметр атома водорода - около 0,1 нм, сообщает пресс-служба РФЯЦ-ВНИИЭФ.

"По сравнению с существовавшими ранее российскими рентгеновскими телескопами, нашим ученым и инженерам удалось повысить чувствительность в 40 раз", - приводятся в сообщении слова генерального конструктора по лазерным системам - заместителя директора РФЯЦ-ВНИИЭФ по лазерно-физическому направлению, академика РАН Сергея Гаранина.

"В отличие от запускавшихся ранее зарубежных рентгеновских телескопов, телескоп ART-XC способен работать в "жестком" диапазоне энергий - 6-30 кэВ, в то время как дополняющий его eRosita рассчитан на более "мягкий" диапазон - 0,3-10 кэВ. Такая широта охвата позволит обсерватории выявить не обнаруженные ранее астрофизические объекты", - цитируют в пресс-службе Гаранина.

Спектр-РГ

Главная миссия научного аппарата "Спектр-РГ" - исследования Вселенной в рентгеновском диапазоне электромагнитного излучения, создание "карты" видимой Вселенной. С помощью "Спектр-РГ" исследователи рассчитывают детальнее изучить крупные скопления галактик и черные дыры.

Орбитальная астрофизическая обсерватория "Спектр- Рентген-Гамма", изготовленная Российским федеральным ядерным центром - ВНИИ экспериментальной физики, Институтом космических исследований РАН и НПО им. Лавочкина (Госкорпорация "Роскосмос") в ближайшие месяцы будет выведена на орбиту.