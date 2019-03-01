РНФ выделит гранты на проведение более 150 новых проектов по президентской программе

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Российский научный фонд (РНФ) подвел итоги конкурсов Президентской программы на поддержку ведущих лабораторий и инфраструктурных проектов, победителями стали более 150 новых проектов: 49 лабораторий мирового уровня и 106 проектов, которые будут выполняться на 18 крупных объектах научной инфраструктуры. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба РНФ.

"Среди победителей конкурса на поддержку лабораторий мирового уровня оказались 49 ведущих лабораторий. Гранты будут выделены на реализацию научных и научно-технических проектов на базе существующих лабораторий в 2019-2022 годах. В случае успешной реализации проекты могут претендовать на продление срока поддержки на конкурсной основе сроком еще на три года", - говорится в сообщении.

Особенностью конкурса, как отмечается в сообщении, было обязательное требование - участие бизнеса или учредителя через софинансирование проектов. Ежегодно доля софинансирования должна увеличиваться. Размер одного гранта РНФ составляет: в 2019 году - не более 30 млн рублей, в 2020 году - не более 28 млн рублей, в 2021 году - не более 26 млн рублей, в 2022 году - не более 24 млн рублей.

Победителями инфраструктурного конкурса стали 106 проектов, которые будут выполняться на 18 крупных объектах научной инфраструктуры. Размер одного гранта РНФ - от 4 до 6 млн рублей ежегодно. Финансирование проектов, которые будут выполняться на базе одного объекта инфраструктуры, составит до 60 млн рублей в год.

Программа исследовательских проектов разработана по поручению президента России с целью содействия формированию в стране передового сектора фундаментальных и поисковых исследований, пользующихся мировым признанием, и поддержки лучших российских ученых. Все проекты должны внести существенный вклад в развитие российской науки и создавать задел для решения задач так называемых "больших вызовов", обозначенных в Стратегии научно-технологического развития России. Программа реализуется с 2017 года.