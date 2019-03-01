Археологи обнаружили на юге Казахстана печи для обжига кирпича предположительно XIV века

АСТАНА, 1 марта. /Корр.ТАСС Юлия Нитченко/. Казахстанские археологи обнаружили древние печи для обжига кирпича из глины на территории государственного историко-культурного заповедника-музея "Азрет-Султан" в Туркестанской области.

Исторические объекты, расположенные на левом берегу реки Карашык, предположительно относятся к XIV веку. Археологи считают, что печи для обжига кирпича были сооружены при строительстве мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави, который сейчас расположен на территории заповедника-музея.

"Найденные печи являются доказательством того, что в XIV веке в Туркестане работали древние кирпичные и металлургические заводы. Это поразительная новость. В ближайшее время мы законсервируем данные находки",- рассказал директор музея-заповедника Нурболат Ахметжанов, слова которого приводит республиканский телеканал "Хабар 24".

В этом же месте ученые нашли места для сушки кирпичей и печи для плавки цветного металла, которые предположительно могут относиться к III - VI векам н. э. Когда завершатся полные исследования находок, здесь может быть создан музей под открытым небом вдоль трассы Туркестан - Кызылорда.

Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави, построенный в XV веке на могиле поэта и проповедника, является главной достопримечательностью города Туркестан. Это выдающийся памятник средневекового зодчества, в котором объединены функции мавзолея, мечети, ханаки (помещения для совершения массовых ритуальных обрядов), а также сооружения административного и хозяйственного назначения. Мавзолей включен в Список объектов всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.