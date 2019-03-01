Археологи обнаружили в Китае 3,5 литра "эликсира бессмертия" возрастом около 2 тыс. лет

ПЕКИН, 1 марта. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Археологи в ходе раскопок древнего захоронения в районе города Лоян провинции Хэнань в центральной части Китая обнаружили бронзовый кувшин с жидкостью, которая во времена династии Западная Хань (202 год до н. э. - 8 год н. э.) считалась "эликсиром бессмертия". Об этом сообщило агентство Синьхуа.

По его данным, в извлеченном из-под земли кувшине содержалось около 3,5 литров этого напитка, который, как показала лабораторная экспертиза, содержит нитрат калия и алунита - главные ингредиенты зелья, которое, как верили в Древнем Китае, способно продлевать жизнь человека на бесконечно долгие годы.

"Это легендарное снадобье в нашей стране обнаружено впервые, - отметил глава Института объектов культурного наследия и археологии города Лояна Ши Цзячжэнь. - Данная находка имеет большое значение при изучении древних методик, с помощью которых люди предпринимали попытки достичь бессмертия".

По его словам, при изучении "эликсира бессмертия" специалисты смогут решить ряд научных проблем, касающихся хронологии и эволюции китайской цивилизации.

Помимо уникальной жидкости археологи обнаружили в гробнице, по площади занимающей около 210 кв. м, керамику, изделия из нефрита и меди. Ученые все еще не установили, кем был при жизни человек, похороненный в этой могиле. Найденные артефакты дают основание полагать, что он был представителем древнекитайской знати. Специалисты рассчитывают сделать новые открытия, которые позволят выявить важные детали и подробности быта элиты Древнего Китая в ту эпоху.