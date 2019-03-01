Первый в РФ учебник по экзистенциальной психологии представили на Форуме труда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Первый в России учебник по экзистенциальной психологии представлен в рамках открытой площадки секции "Библиотека Форума Труда" в Санкт-Петербурге. Он должен помочь в изучении современных проблем психологии студентам и преподавателям, а также всем тем, кого интересуют проблемы жизни человека в сегодняшнем мире, рассказала ТАСС автор книги, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Наталия Гришина.

"Это первый учебник по экзистенциальной психологии в России, он написан для студентов психологических факультетов. Пока это направление психологии не очень развито, но этот учебник создает некую перспективу того, что эта тематика будет освоена отечественной наукой. Он обращен к широкому кругу жизненных проблем, и поэтому любой человек, даже далекий от науки, сможет найти в нем ответы на какие-то "жизненные" вопросы, с которыми он сталкивается", - сказала ТАСС Гришина.

В представленном учебнике описаны вызовы, с которыми сталкивается современный человек, а также то, как он переживает проблемы своего существования, как складывается его жизненный путь, какое место сегодня в жизни каждого занимает креативность.

"Экзистенциальная психология - это наука двадцать первого века, когда становится очевидна невозможность выстраивания нашей жизни как воспроизведения моделей прошлого. Сегодня сложно опираться на традиции и опыт предыдущих поколений, но даже на свой собственный прошлый опыт, потому что сегодня он оказывается нерелевантным", - подчеркивает Гришина.

Третий Санкт-Петербургский международный форум труда организован правительством города, Санкт-Петербургским Государственным Университетом и компанией "ЭкспоФорум- Интернэшнл".