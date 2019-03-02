В США предупредили об опасности использования роботов-хирургов

НЬЮ-ЙОРК, 2 марта. /ТАСС/. Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США выступило с предостережением по поводу использования роботов-хирургов при операциях по удалению молочной железы и других медицинских манипуляциях, связанных с удалением злокачественных опухолей. Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN.

"Мы предупреждаем пациентов и врачей о том, что применение роботизированных систем для проведения операций по удалению злокачественных опухолей не было сертифицировано нашим ведомством, - привела телекомпания заявление заместителя директора центра радиологических процедур Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США Терри Корнелисона. - При сравнении с результатами обычной хирургии для пациентов не было выявлено существенных плюсов от применения таких методов".

Роботизированные устройства, отметила CNN, позволяют осуществлять операции с минимальной инвазией на очень небольшом хирургическом поле, врач может изучить трехмерное изображение опухоли, а затем контролировать действия механических манипуляторов, оснащенных хирургическими инструментами. Такой подход обеспечивает меньшую кровопотерю и ускоренное восстановление после оперативного вмешательства, сообщила телекомпания. В то же время, ссылаясь на данные журнала New England Journal of Medicine, телекомпания указала, что хирургия с использованием роботизированных комплексов, согласно предварительным данным, приводит к более низкому уровню выздоровления пациентов в долгосрочном плане по сравнению с обычными методами хирургии.

В этой связи Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США рекомендовало пациентам тщательно обсуждать с врачами и взвешивать плюсы, минусы и альтернативы таких методов лечения. Оценка применения роботов при удалении молочной железы и других операциях будет продолжаться.