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Умер Жорес Алферов

Академику было 88 лет
Жорес Алферов Сергей Фадеичев/ТАСC
Описание
Жорес Алферов
© Сергей Фадеичев/ТАСC

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Академик Российской академии наук (РАН), нобелевский лауреат Жорес Алферов умер на 89-м году жизни. Это подтвердил ТАСС лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

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"К сожалению, Жорес Иванович ушел ночью из жизни. У него до этого был тяжелый приступ, криз", - сказал политик.

"Хочу выразить соболезнования всей стране, всем нам. Потому что масштаба Алферова люди встречаются очень редко", - подчеркнул руководитель компартии. "Он многое сделал, чтобы воспитать плеяду выдающихся ученых, создал удивительный институт, академию и школу вместе взятые, которыми можно и нужно гордиться", - добавил он.

Организацией похорон академика займется КПРФ.

"Мы не просто примем участие в организации похорон, а все сделаем, проводим в последний путь, как подобает великим людям", - сказал Зюганов.

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