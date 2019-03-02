Умер Жорес Алферов

"К сожалению, Жорес Иванович ушел ночью из жизни. У него до этого был тяжелый приступ, криз", - сказал политик.

"Хочу выразить соболезнования всей стране, всем нам. Потому что масштаба Алферова люди встречаются очень редко", - подчеркнул руководитель компартии. "Он многое сделал, чтобы воспитать плеяду выдающихся ученых, создал удивительный институт, академию и школу вместе взятые, которыми можно и нужно гордиться", - добавил он.

Организацией похорон академика займется КПРФ.

"Мы не просто примем участие в организации похорон, а все сделаем, проводим в последний путь, как подобает великим людям", - сказал Зюганов.