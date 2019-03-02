"Имя, которое определяло престиж науки". Алферов в памяти людей

Уход из жизни нобелевского лауреата, академика Российской академии наук (РАН) Жореса Алферова стал огромной потерей для всей мировой науки. Об этом сообщил в субботу ТАСС президент РАН Александр Сергеев.

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Лауреат Нобелевской премии, академик Российской академии наук (РАН) Жорес Алферов умер на 89 году жизни. Врачи сообщили , что его смерть наступила в результате острой сердечно-легочной недостаточности.

"Это огромная потеря для российской и мировой науки. Жорес Иванович - не только великий ученый, но и человек, который очень многое сделал для РАН, в самое сложное время защищавший ее позиции и ее престиж на всех самых высоких уровнях", - сказал он.

Глава РАН напомнил, что Алферов, "используя свои позиции во власти, всегда стоял на страже российской науки и в самые сложные годы нового российского времени стал для отечественной науки самым страстным защитником".

"Жорес Иванович широко известен еще и своей образовательной деятельностью. Он создал в Санкт-Петербурге академический университет и возглавлял его долгие годы. Конечно, как нобелевский лауреат он был для отечественной и мировой науки тем именем, которое определяло ее престиж", - отметил Сергеев.

Он добавил, что Алферов был последним из живших в России нобелевских лауреатов на данный момент времени.

"Переживал за развитие страны"

Ректор Университета ИТМО, член президиума Санкт-Петербургского Научного центра РАН Владимир Васильев заявил, что Жорес Алферов был не только блестящим ученым, но и человеком, по-настоящему переживавшим за развитие России.

"Для меня это, безусловно, личный шок, как, я думаю, и для многих граждан и нашего города, и вообще России <…>. Я считаю, что это колоссальная потеря. [Алферов] не только блестящий был ученый, но и переживал за развитие нашей страны", - сказал Васильев, отметив также активную человеческую и гражданскую позицию академика, из-за которых он в свое время принял предложение стать депутатом Государственной Думы.

Васильев рассказал, что он являлся заместителем Алферова как главы президиума Санкт-Петербургского Научного центра РАН. "Были дни, когда вместе отдыхали семьями даже. Мы говорили и о науке, он очень сильно переживал - и в 90-е годы, и в нулевые годы - по поводу [недостаточно внимательного] отношения к научным исследованиям и считал, что именно высокотехнологичная промышленность должна стать драйвером развития и поддержки научных исследований", - отметил Васильев.

"Это потеря, хоть, может, это и штамп такой, но она действительно сейчас невосполнима", - сказал Васильев.

"Всегда говорил то, что думает"

Соболезнования в связи со смертью Алферова выразил журналист Владимир Познер. Он назвал нобелевского лауреата выдающимся ученым, который всегда говорил то, что думает.

"Он у меня был в программе ["Познер"], я с ним несколько общался <…> На самом деле это человек, который глубоко верил в советскую систему и, собственно говоря, достиг всего, что достиг, будучи именно советским ученым", - сказал Познер. По его словам, распад СССР стал для Алферова "абсолютной трагедией".

"Но при этом он нисколько не приспосабливался, нисколько не подыгрывал, он то, что думал, говорил прямо, - сказал Познер. - Надо сказать, что не многие так делают, когда меняется власть, многие пытаются к ней как-нибудь так "присоседиться". Он был не таким, он был прямым, честным и, конечно, выдающимся ученым".

"Ярчайший представитель ленинградской-петербургской академической школы"

Мнение Жореса Алферова часто было решающим в вопросах развития научных и образовательных учреждений Санкт-Петербурга и России, отметил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"Ушел из жизни человек, с которым связана целая эпоха в российской науке. Его открытия во многом определили технический прогресс последних десятилетий. Жорес Иванович был активным общественным, государственным и политическим деятелем. Его слово было порой решающим в решении важных вопросов развития научных и образовательных учреждений", - отметил Беглов.

Он подчеркнул, что жизнь Алферова была неразрывно связана с Санкт-Петербургом: "Он был ярчайшим представителем и продолжателем лучших традиций ленинградской-петербургской академической школы. Его знали, уважали и ценили не только коллеги-ученые, но и все петербуржцы". В 2001 году Законодательное собрание Санкт-Петербурга присвоило Алферову звание Почетного гражданина города.

"Наследие, которое он нам оставил, еще долгие годы будет служить на пользу России", - отмечается в соболезновании.