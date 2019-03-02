Разработанная в Германии установка впервые пробурила грунт Марса

БЕРЛИН, 2 марта. /ТАСС/. Разработанная в ФРГ роботизированная установка впервые пробурила грунт Марса, углубившись в недра Красной планеты до 50 см. Об этом в пятницу вечером сообщил Германский аэрокосмический центр (DLR) в Кельне.

Буровая установка под официальным названием HP3 зонда Mars InSight призвана помочь раскрыть некоторые тайны грунта Марса, в частности, измерить тепловой поток недр Красной планеты. В течение 4-х часов робот нанес 4 тыс. ударов по марсианской поверхности.

"При продвижении в глубину буровая установка, очевидно, наткнулась на камень и отклонилась примерно на 15 градусов, либо сдвинув его, либо пробив", - сообщил научный руководитель эксперимента Тильман Шпон. После фазы охлаждения ученые намерены снова запустить робот еще на 4 часа. Планируется, что он углубится за эти два этапа на 3-5 метров.

HP3 (Heat Flow and Physical Properties Package) способен измерить температуру до одной тысячной доли градуса по Цельсию. Специалистам это поможет сделать определенные выводы о развитии внутренней структуры Красной планеты.

Робот был разработан DLR и спущен на Марс в конце ноября в рамках миссии Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) InSight. 26 ноября станция Mars InSight, преодолев расстояние в 480 млн км, совершила посадку на планете в районе экваториального нагорья Элизиум. Это примерно в 600 км от кратера Гейл, где вел исследования марсоход Curiosity.