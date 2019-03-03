Ученые работают над кардиостимулятором, который подзаряжается от сердцебиения

ШАНХАЙ, 3 марта. /ТАСС/. Китайские ученые разработали собственный кардиостимулятор с технологией, которая позволяет использовать в качестве источника энергии непосредственно само сокращение сердечной мышцы. Как сообщает агентство "Синьхуа", соответствующими исследованиями занимается команда ученых из Шанхайского университета транспорта (Shanghai Jiaotong University).

Традиционные кардиостимуляторы, применяющиеся при дисфункциях работы сердца, имеют ограниченный срок службы из-за использования в них элементов питания. Обычно такие приборы меняют один раз в 5-12 лет. При этом нередко возникают осложнения в виде инфекций и кровотечений. Шанхайские ученые создали прототип нового кардиостимулятора, который подпитывается за счет вырабатываемой при сердцебиении естественной энергии. Опытные образцы уже прошли успешные испытания на свиньях.

Сам прибор состоит из эластичного каркаса и двух пьезоэлектрических компонентов, способных генерировать электроэнергию в достаточных для нормального функционирования кардиостимулятора объемах.

Данное исследование, отмечает агентство, позволит в будущем создать на основе соответствующей технологии кардиостимулятор для человека с более длительным сроком службы без использования встроенных элементов питания. Аналогичными разработками занимаются, в частности, ученые в США.