В НПО Лавочкина предложили вести строительство на Луне с помощью 3D-принтера

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. НПО им. С. А. Лавочкина (изготовитель космических аппаратов) предлагает использовать для строительства на Луне 3D-принтер с зеркалами — концентраторами солнечной энергии, который будет заправляться реголитом (грунт естественного спутника Земли). Об этом говорится в февральском номере корпоративного журнала предприятия " Новатор ".

Что не так с этой гипотезой?

Когда-то в Землю врезалась другая планета, и получилась Луна.

Когда-то в Землю врезалась другая планета, и получилась Луна. Что не так с этой гипотезой?

"Наиболее перспективным представляется создание конструкций с помощью мобильного 3D-принтера, в котором используется лунный грунт (реголит) и солнечное излучение. Испытания с этим принтером уже успешно были проведены на Земле", — отметили в НПО им. С.А. Лавочкина.

Чтобы расплавить реголит, планируется использовать солнечную энергию, которая будет фокусироваться на пленочных сферических зеркалах-концентраторах площадью 10 квадратных метров. "В фокусе зеркала температура превысит 1500 градусов, при которой плавится лунный реголит", — сообщается в журнале. Зеркала-концентраторы за один день помогут получить 10 тонн наплавленного грунта.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что лунная программа России, рассчитанная до 2040 года, будет представлена Совету безопасности РФ на рассмотрение до лета 2019 года.