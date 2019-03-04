Фонд "Сколково" объявил прием заявок на конкурсы по видеоаналитике и анализу трафика

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Фонд "Сколково" объявил прием заявок на два дополнительных конкурса для технологических компаний: на лучшие проекты по направлениям видеоаналитики и телеметрии и на создание интеллектуальных технологий анализа трафика, в том числе для предотвращения кибератак. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба фонда.

Конкурсы проводятся в рамка международного конкурса инновационных проектов в области информационной безопасности Skolkovo Cybersecurity Challenge. Основная цель Skolkovo Cybersecurity Challenge - помощь в развитии лучших проектов и решений защиты в сфере кибербезопасности. К участию приглашаются индивидуальные исследователи, независимые команды, технологические компании, малые и средние инжиниринговые компании, представители научного сообщества.

"До 8 апреля принимаются заявки на совместный конкурс Фонда "Сколково" и группы компаний "Цезарь Сателлит" на лучшие проекты по направлениям видеоаналитики и телеметрии. А 15 марта завершается прием заявок на открытый конкурс Фонда перспективных исследований (ФПИ) на лучшее решение в области создания интеллектуальной технологии поведенческого анализа сетевых устройств", - говорится в сообщении.

Совместный конкурс "Сколково" и "Цезарь Сателлит" проводится в двух номинациях: идеи и технологии. По итогам экспертизы заявок будут отобраны 6-12 проектов для дальнейшего участия в финале, который состоится 29 мая. Победители получат от компании "Цезарь Сателлит" 100 тыс. рублей за первое место, 75 тыс. рублей за второе место и 50 тыс. рублей за третье место.

Предотвращение сетевых атак

Второй дополнительный конкурс, который проходит в рамках Skolkovo Cybersecurity Challenge, организован ФПИ и включает в себя две номинации: "Лучшее решение по идентификации устройств в трафике" и "Лучшее решение по превентивному выявлению сетевых атак". Победители смогут заключить договор с ФПИ, что позволит им осуществить свой проект.

Также до 8 апреля продолжается прием заявок по основной конкурсной программе Skolkovo Cybersecurity Challenge. В этом году она включает 13 номинацией. Победители получат призы от партнеров конкурса и Фонда "Сколково" на общую сумму более 16 млн рублей.

"Цифровая трансформация бизнеса создает новый набор рисков в области обеспечения кибербезопасности. Мы видим постоянно растущий спрос в данной сфере. Поэтому для нас крайне важно совместно с нашими индустриальными партнерами и крупнейшими заказчиками реализовать конкурс для поиска и привлечения новых перспективных команд и проектов, которые, как мы рассчитываем, получат возмоность внедрения своих проектов у заказчиков уже в этом году", - сказал операционный директор кластера информационных технологий Фонда "Сколково Сергей Ходаков, слова которого приводятся в сообщении.