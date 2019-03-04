Российские ученые проанализируют, как интернет и соцсети повлияли на православные традиции

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Ученые Уральского федерального университета (УрФУ, Екатеринбург) и Высшей школы экономики (ВШЭ) намерены проанализировать, как возможности интернет-среды трансформируют православные идеологии, практики и иерархию, а православное сообщество адаптирует интернет под свои нужды. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба УрФУ.

"Ученые УрФУ и ВШЭ выяснят, повлиял ли интернет на православие и как могли трансформироваться общественный институт и социальные практики в условиях широкого распространения медиа. Проект "Социальные медиа как фактор трансформации православия в современной России" получил поддержку Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) на 2019-2021 годы", - говорится в сообщении.

Исследователи отмечают, что религиозные ритуалы сегодня проводятся, в частности, через интернет: можно посмотреть видеозапись чтений священных текстов, трансляций богослужений, есть возможность заказать требы и прочее. Религиозные лидеры используют социальные медиа как пространство для миссионерской деятельности.

Ранее рост присутствия православных верующих в социальных медиа обратил на себя внимание Московского патриархата Русской православной церкви. В августе 2018 года Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ опубликовал документ "Видеоблоги священников Русской православной церкви: рекомендации и советы", призванные регулировать поведение священников-блогеров.

Ученые намерены проанализировать, как коммуникативные возможности интернета трансформируют православные идеологии, практики и иерархию, и как православное сообщество адаптирует интернет под свои нужды. В частности, планируется изучить популярные видеоблоги священников Андрея Ткачева, Дмитрия Смирнова, Евгения Попиченко и других, страницы людей, формирующих имидж православия в соцсетях "ВКонтакте", Instagram, Facebook, активность приходов в интернете и так далее. Так, в Екатеринбурге 21 из 53 приходов имеют страницы в социальных сетях.