Ученые из РФ разрабатывают "умные" системы диагностики объектов критической инфраструктуры

ТАСС, 4 марта. Ученые Самарского государственного технического университета (СамГТУ) разрабатывают математические методы и модели для создания систем диагностики и прогнозирования аварийных ситуаций, которые будут использоваться на сложных технических объектах критической инфраструктуры. Об этом ТАСС в понедельник сообщила автор научной работы, заведующая кафедры информационных технологий СамГТУ, доктор технических наук Анна Колоденкова.

"Мы сейчас разрабатываем комплекс методов и моделей, который позволит в будущем не только исключить выход из строя системы и ее элементов, но и обеспечить выявление неисправностей на ранней стадии. Это и возможность выработки научно-обоснованных управленческих решений в условиях неопределенности, и определение необходимости проведения ремонтных работ или замены поврежденных элементов системы", - сказала Колоденкова.

В качестве сложных технических систем так называемой критической инфраструктуры могут выступать нефтеперерабатывающие, горнодобывающие или металлургические заводы, буровые установки, а также отдельные электротехнические устройства (например, трансформаторы). В процессе эксплуатации они подвергаются воздействию различных факторов (окружающая среда, циклические нагрузки, несанкционированные действия). Особенность таких систем - высокий уровень неопределенности относительно текущего состояния и степени повреждения элементов системы, что предъявляет к процессам диагностирования таких систем особые требования.

"Например, мы рассматриваем электротехническое оборудование, которое стоит на каждом промышленном объекте. Каждое оборудование характеризуется своими параметрами, это может быть напряжение, сила тока и так далее. И вот эти параметры учитываются в наших математических моделях как те, которые потенциально могут повлиять на работу устройства и в настоящем, и в будущем", - сказала представитель СамГТУ.

Научная работа сотрудников СамГТУ поддержана грантом Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ). Ученые планируют завершить работу над созданием комплекса математических методов и моделей к концу 2021 года.