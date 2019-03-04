Научный журнал петербургского университета включили в международную базу данных Scopus

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Журнал Санкт-Петербургского горного университета "Записки горного института" включен в международную базу данных Scopus, что повысит значимость журнала, его узнаваемость в международном научном пространстве и позволит привлечь в качестве авторов большее число выдающихся российских и зарубежных ученых. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования (Минобрнауки) РФ.

"Экспертный совет по отбору контента (CSAB), подлежащего включению в Scopus, одобрил заявку Горного университета и вынес решение добавить журнал старейшего технического вуза России в свою базу данных. Это будет сделано в течение ближайших трех месяцев. Именно публикации в журналах с высоким импакт-фактором (численный показатель важности научного журнала - прим. ТАСС), то есть тех, которые включены в базы данных, отслеживающих цитируемость, дают возможность оценить вклад каждого ученого в продвижение определенной научной темы", - говорится в сообщении.

В Минобрнауки РФ напомнили, что в 2018 году журнал получил грант министерства, основной целью которого было повышение качества издания, а также его продвижение в глобальные электронные базы данных, такие как Scopus и Web of Science. "Включение в Scopus автоматически повысит значимость журнала, его узнаваемость в международном научном пространстве и позволит привлечь в качестве авторов большее число именитых российских и зарубежных ученых", - добавили в министерстве.

Отмечается, что включение журнала, который в 2019 году отметит свое 112-летие, в базу данных Scopus, открывает дополнительные возможности и представителям петербургского вуза, статьи которых составляют от 30% до 50% контента издания. В частности, увеличивает читательскую аудиторию публикуемых статей, что ведет к росту индекса Хирша - одного из основных показателей эффективности ученого, который отражается, в том числе, и на оплате его труда.

"В журнале публикуются статьи, которые являются научно обоснованными и соответствующими интересам международной академической или профессиональной аудитории в соответствующей области знаний. Авторы акцентируют свое внимание на темах, которые не охвачены должным образом в уже существующих изданиях. Кроме того, журнал имеет четкие цели и концепцию, которые не входят в противоречие с содержанием", - сказал представитель Scopus Title Evaluation Support, слова которого приводятся в сообщении.

База данных Scopus принадлежит компании Elsevier и призвана собирать, анализировать и индексировать научные публикации в журналах, сборниках статей и конференций из всех отраслей наук. В настоящее время в ней индексируются более 24 тыс. периодических изданий, в том числе 340 - российских, а также книги и материалы научных конференций.