Золотую монету времен Боспорского царства обнаружили на железной дороге на Кубани

КРАСНОДАР, 4 марта. /ТАСС/. Археологи во время раскопок на одном из участков Северо-Кавказской железной дороги в Крымском районе на Кубани обнаружили редкую золотую монету, находившуюся в обращении на территории Боспорского царства. Об этом сообщили в понедельник журналистам в Краснодарском государственном историко-археологическом музее заповеднике имени Е. Д. Фелицына.

"Золотой статер (монету - прим. ТАСС) нашли во время археологических раскопок в зоне электрификации участка Северо-Кавказской железной дороги. В Краснодарском государственном историко-археологическом музее-заповеднике имени Е. Д. Фелицына состоится торжественная передача в фонды уникальной золотой монеты времен Боспорского царства, найденной на археологических раскопках в Крымском районе Кубани", - говорится в сообщении музея.

На сегодняшний день в мире известны только две монеты такого же типа, третий экземпляр теперь будет храниться в музее-заповеднике Фелицына.

Найденная монета весом около 8 г датируется 27-28 годами нашей эры. Она обнаружена учеными из Саратова во время экспедиции научно-исследовательского центра по сохранению культурного наследия под руководством П.С. Данилова.

Монета была выпущена при боспорском царе Аспурге, имя которого на монете присутствует лишь в виде монограммы на оборотной стороне монеты. Как уточнили в музее, на лицевой стороне монеты изображена голова римского императора Тиберия, на оборотной - голова Агриппы, умершего в 12 году н.э., государственного деятеля, сподвижника, талантливого полководца и зятя первого римского императора Октавиана Августа.