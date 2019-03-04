Севгидромет и National Geographic организуют экспедицию на Северную Землю

АРХАНГЕЛЬСК, 4 марта. /ТАСС/. Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Северное УГМС) совместно с журналом National Geographic готовят совместную экспедицию на Северную Землю. Экспедиция будет проходить на научно-экспедиционном судне "Профессор Молчанов", сообщил ТАСС начальник Северного УГМС Роман Ершов.

"На судне "Профессор Молчанов" запланирована экспедиция <...> в район Северной Земли. Она будет проходить совместно с National Geographic с Энриком Салой", - сказал Ершов.

По словам собеседника агентства, экспедиция планируется во второй половине августа - сентябре 2019 года, план исследований пока составляется. "Экспедиция будет похожа на ту, которая была в 2013 году на Землю Франца-Иосифа, комплексная, только будет уже Северная Земля", - пояснил руководитель Севгидромета.

В 2013 году национальный парк "Русская Арктика" совместно "провел комплексную экспедицию на судне "Поларис" на архипелаг Земля Франца-Иосифа, в ходе которой были проведены многочисленные исследования живой и неживой природы. Итогом стал фильм и публикация о Земле Франца-Иосифа в журнале National Geographic USA.