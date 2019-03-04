В китайской пустыне создали деревню с обстановкой "под Марс"

ПЕКИН, 4 марта. /ТАСС/. На северо-западе Китая открылась так называемая "марсианская деревня" площадью в 32 гектара. В провинции Цинхай открыли площадку, где создатели постарались передать ландшафт и вид Марса, сообщает информагентство Zhongguo Qingnian wang.

Деревня предусмотрена как для ученых, так и для обычных туристов. Отметим, что большую часть региона, где она расположена, занимает пустыня.

"Сеттльмент на Марсе" состоит из двух зон, где первая - место "посадки", вторая - полностью изолированный от внешнего мира лагерь для проживания туристов. Он состоит из модулей разного назначения, образующих нечто вроде городка. В нем могут проживать до 160 посетителей.