В китайской пустыне создали деревню с обстановкой "под Марс"

ПЕКИН, 4 марта. /ТАСС/. На северо-западе Китая открылась так называемая "марсианская деревня" площадью в 32 гектара. В провинции Цинхай открыли площадку, где создатели постарались передать ландшафт и вид Марса, сообщает информагентство Zhongguo Qingnian wang.
Деревня предусмотрена как для ученых, так и для обычных туристов. Отметим, что большую часть региона, где она расположена, занимает пустыня.
"Сеттльмент на Марсе" состоит из двух зон, где первая - место "посадки", вторая - полностью изолированный от внешнего мира лагерь для проживания туристов. Он состоит из модулей разного назначения, образующих нечто вроде городка. В нем могут проживать до 160 посетителей.
Занималась проектом Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация. По словам представителя данной организации Пань Гохуэя, целью создания такого объекта было обеспечение условий для проведения научных исследований о Марсе, а также пробуждения интереса у людей разного возраста, и особенно у молодежи, к просторам вселенной. Проект, по его словам, обошелся в 150 млн юаней (около $22,5 млн).
Толчком к этому послужил проведенный в 2010-2011 годах в России эксперимент "Марс-500", участники которого почти полтора года провели в условиях, имитирующих космический полет. Отметим, что Китай к 2020 году планирует приступить к активному изучению четвертой планеты Солнечной системы.