Ученые в Тюмени начали разработку автоматической системы управления скоростью автомобиля

ТАСС, 4 марта. Ученые Тюменского индустриального университета (ТИУ) приступили к разработке системы интеллектуального управления скоростью транспортного средства, которая поможет снизить число аварий на дорогах. Об этом в понедельник сообщил ТАСС руководитель проекта Илья Анисимов.

"В рамках проекта "Тюменская область - регион транспорта будущего" команда ведет разработку нескольких технических устройств, в том числе связанных со сферой "электротранспорта". Сейчас в разработке система интеллектуального управления скоростью транспортного средства. Если автомобиль движется быстрее, чем это разрешено на данном участке дороги, система вмешивается в систему управления автомобиля и принудительно снижает его скорость, что поможет избежать аварий", - сказал Анисимов.

Система управления оснащена навигационными технологиями, определяет местоположение транспорта и соотносит его с данными о разрешенной на этом участке скорости. Система обладает видеокамерой, способной распознавать дорожные знаки и разметку. Получив данные о разрешенной скорости, программа вносит корректировки в работу автомобиля.

Как пояснил собеседник агентства, технология является пограничной для перехода с действующих транспортных средств на электротранспорт, снабженный беспилотными технологиями.

"Когда технологии выйдут на уровень беспилотного управления транспортом, в данной разработке необходимости не будет. Эта система нужна на переходный период для снижения аварийности на автодорогах и должна централизованно устанавливаться на обычные транспортные средства, которые оснащены двигателем внутреннего сгорания", - сказал он.

Стратегический проект "Тюменская область - регион транспорта будущего" реализуется в Тюменском индустриальном университете (ТИУ) с целью формирования в регионе опорного центра компетенций, способствующего созданию опережающего научного задела для разработки и реализации решений эффективного использования транспорта будущего. Проект, стартовавший в 2018 году, предполагает создание более 20 образцов инновационной продукции к 2022 году.