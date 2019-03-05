"Роббо клубы" Кружкового движения НТИ появятся в странах Ближнего Востока

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. "Роббо клубы" Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ) по робототехнике и свободному программированию появятся в странах Ближнего Востока. Российский разработчик детских робототехнических конструкторов получил более 200 заявок от зарубежных организаций после международной выставки современных технологий и решений в системе образования Dubai GESS 2019 (ОАЭ), сообщили ТАСС в пресс- службе Кружкового движения НТИ.

"Роббо клуб" - франшиза кружков робототехники и свободного программирования, где дети проходят весь путь от создания образа робота на экране до программирования и воплощения роботов в реальность своими руками при помощи 3D-моделирования и 3D-печати. "Роббо класс"- комплексное решение для образовательных учреждений, включающее набор оборудования, программного обеспечения и методических материалов для подготовки юных инженеров-инноваторов будущего по направлениям: креативное программирование, схемотехника и микроэлектроника, мобильная робототехника, интернет-вещей и умный дом, 3D-прототипирование и 3D-печать.

"На свои уникальные продукты - "Роббо клуб" и "Роббо класс" - компания получила более 200 заявок от дистрибьюторов образовательного оборудования, центров обучения и других организаций. Это значит, что кружки и классы "Роббо" в логике Кружкового движения НТИ могут впервые открыться в ближневосточных государствах уже в 2019 году", - уточнили в пресс-службе. Компания ведет переговоры с организациями, которые заинтересовались решениями, и готовит контракты к подписанию.

Кружковое движение - всероссийское сообщество энтузиастов технического творчества, построенное на принципе горизонтальных связей людей, идей и ресурсов, созданное на базе соответствующей дорожной карты НТИ. "Роббо" - российская компания-разработчик одноименного робототехнического комплекса для образования, резидент "Сколково", лидерский проект Агентства стратегических инициатив, по франшизе "Роббо клуба" открыто около 100 школ и кружков в разных странах.

Dubai GESS 2019 прошла при поддержке Министерства образования ОАЭ и собрала более 500 экспонентов из 45 стран. Выставку посетили около 10 тыс. профессионалов в сфере образования.