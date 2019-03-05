ЮНЕСКО: женщины должны активнее участвовать в создании искусственного интеллекта будущего

ПАРИЖ, 5 марта. /ТАСС/. Разработка искусственного интеллекта (ИИ) требует инклюзивного подхода, в том числе за счет более активного участия женщин, которые пока недостаточно широко представлены в этой сфере. Об этом заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману перед началом своей поездки в Россию.

"Вопросы разнообразия обсуждаются в рамках самых технологичных вопросов. Как сделать так, чтобы женщины участвовали в создании ИИ будущего? Сегодня их крайне мало в этой отрасли", - сказала она.

По словам главы ЮНЕСКО, новая технология изменит многие аспекты жизни человека, включая систему образования и жизнь целых городов, однако прогрессу будут сопутствовать и более глубокие проблемы. "Эта тема может быть более чувствительной, и встанет вопрос о ценностях, которые мы желаем сохранить в этом мире технологий будущего", - подчеркнула она. "Нам не стоит восхищаться технологией до тех пор, пока к ней остаются вопросы, и в то же время мы должны использовать лучшие достижения, чтобы продвигаться в выполнении общих целей ради благополучия для всего человечества", - добавила Азуле.

Она напомнила, что организация представляет собой большой международный форум, который выполняет важную задачу по обмену мнениями и поиску ответов на важные вопросы, в том числе в сфере защиты общих ценностей. В качестве примера Азуле привела облетевшую весь мир информацию об изменении генов человеческого эмбриона, когда Международный комитет по биоэтике ЮНЕСКО призвал ввести мораторий на изменение генома человека до тех пор, пока безопасность и эффективность этой процедуры не будет доказана, хотя в то же время организация призвала продолжить дискуссию об этичности данной процедуры. "Это, мне кажется, такого же типа вопрос и такое мышление, которым мы должны проникнуться", - констатировала она.

Полная версия интервью будет опубликована во вторник на сайте ТАСС и в "Российской газете", а также показана в программе "Формула власти" телеканала "Россия 24".