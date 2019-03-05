Счетная палата признала господдержку молодых ученых малоэффективной

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Меры государственной поддержки молодых ученых в России малоэффективны и носят несистемный характер. К такому выводу пришла Счетная палата, говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте контрольного органа .

"Сегодня число молодых ученых растет, однако меры господдержки будущего российской науки несистемны и малоэффективны. По сути, сегодня у государства нет понимания, сколько средств инвестируется в одного молодого ученого и каков эффект от этой поддержки", - подчеркнули в Счетной палате.

В ведомстве обратили внимание на проблему "размытости" термина "молодой ученый", из-за чего возникают существенные трудности в определении их численности. Так, данные Росстата и Минобрнауки расходятся на 40%. Такое расхождение в цифрах не позволяет качественно проводить финансово-кадровую политику, констатировали в Счетной палате.

Кроме того, в ряде случаев не реализуются положения Стратегии инновационного развития по равномерному обеспечению воспроизводства кадрового потенциала науки и планированию карьеры молодого ученого.

Счетная палата также указала на недостаточность социальной поддержки молодых ученых. По данным ведомства, ее получали только работники структур, подведомственных Федеральному агентству научных организаций, а на региональном уровне соцподдержка была доступна только ученым из Московской и Магаданской областей.