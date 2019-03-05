ABC: австралийские медики тестируют биопринтер, способный создавать живые органы

ТАСС, 5 марта. Биопринтер 3D-Alek, разработанный учеными и инженерами из австралийского университета Вуллонгонг, чтобы проектировать и создавать живые органы, поможет детям с врожденной деформацией ушной раковины избежать сложной операции. О том, как медики тестируют новый биопринтер и чего ждут от нового устройства, рассказал телеканал ABC .

Новое устройство, которое уже проходит клинические испытания на базе сиднейской королевской больницы имени принца Альфреда, уже способно "печатать" живые человеческие ушные раковины из стволовых клеток пациентов. Первыми копиями, над которыми будет работать новый биопринтер, станут ушные раковины для маленьких пациентов королевской больницы, страдающих от врожденных дефектов уха. Пока единственным способом лечения этой болезни является сложная операция.

В первых клинических испытаниях группа хирургов, возглавляемая доктором Паялом Мухерджи, собирает стволовые клетки для "био-чернил" и выращивает из них биоматериал для "печати" - ушной хрящ. "Нашим следующим шагом будет попытка "распечатать" новую ушную раковину, созданную с учетом особенностей лица пациента", - поясняет доктор Мухерджи. По его словам, после успешного внедрения технологии можно будет уверенно продвигать метод для помощи взрослым с травмами или деформациями тканей лица. "Мы надеемся сделать технологию жизнеспособной и готовой к массовому применению уже в ближайшие два-три года", - добавил хирург.

Профессор Гордон Уоллес из университета Вуллонгонга, отметил что главной задачей ученых сейчас является поиск состава "био-чернил" для печати органов. "Требования к составу биоматериала для принтера очень высоки: он должен хранить структуру и форму, уметь развиваться и контролируемо расти, строить сосудистые сети и сохранять их механическую целостность. Кроме того, нам нужно гарантировать, что выбранный состав "био-чернил" превратится именно в тот тип тканей и клеток, который нам нужен", - поясняет Уоллес.