В Японии разрешили лечить заболевание роговицы глаза при помощи стволовых клеток

ТОКИО, 5 марта. /ТАСС/. Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии одобрило проведение клинических испытаний по лечению заболевания роговицы глаза при помощи тканей, выращенных из индуцированных стволовых клеток (iPS-клеток). Об этом сообщило агентство Kyodo .

Речь идет о болезни под названием кератоконус, при которой истончается роговица. В результате человек видит хуже.

После одобрения властей ученые из университетов Киото и Осаки намерены пересадить пациентам с тяжелой формой кератоконуса клетки роговицы, изготовленные при помощи iPS-клеток. В ходе операции специалисты создадут слой из нескольких миллионов новых клеток толщиной 0,05 миллиметра.

Кератоконус - уже шестое по счету заболевание, в отношении которого в Японии разрешено проводить клинические испытания с использованием индуцированных стволовых клеток. Ранее подобные эксперименты были одобрены для пациентов с болезнями сетчатки, травмами позвоночника и другими проблемами со здоровьем.

После того, как японский ученый Синъя Яманака в 2012 году стал лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине за исследование в области стволовых клеток, интерес к этой теме как со стороны японского общества, так и со стороны японского правительства многократно возрос. Регенеративная медицина была объявлена одним из приоритетных направлений развития науки. iPS-клетки при определенном химическом воздействии способны становиться клетками любого типа, что теоретически позволяет выращивать ткани для разных органов. Тем не менее, по мнению ряда специалистов, пересадка выращенных тканей в организм может привести к возникновению злокачественных опухолей.