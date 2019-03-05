Российские ученые разработали новый способ обнаружения тромбов при помощи ультразвука

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Исследователи Московского физико-технического института (МФТИ) и Национального медицинского исследовательского центра гематологии Минздрава РФ (НМИЦ гематологии) предложили использовать ультразвук для мониторинга свертывания крови, что является сигналом образования тромба на ранних стадиях и позволяет оперативно предотвратить тромбообразование. Об этом сообщила во вторник пресс-служба МФТИ.

"Авторами было показано, что ультразвуковой метод позволяет регистрировать свертывание на тех стадиях, когда фармакологическое воздействие может приводить к быстрому и полному растворению формирующихся в потоке тромбов", - говорится в сообщении. Отмечается, что результаты исследования открывают возможность для создания носимых на теле устройств для оперативной помощи пациентам с высоким риском тромбообразования.

Процедуры растворения тромбов (тромболизис) принято проводить, когда появление тромбов представляет угрозу для жизни пациента. При этом сами по себе процедуры тромболизиса небезопасны и могут вызывать острые кровотечения. В ряде случаев показания к тромболизису появляются экстренно, например, при инфаркте миокарда или инсульте, и чем быстрее в этом случае начата терапия, тем эффективнее растворится тромб. В связи с этим ученые ищут подходы для ранней диагностики и мониторинга процессов тромбообразования.

Ученые МФТИ и НМИЦ гематологии протестировали свой новый метод на модельной системе сосудистого кровотока. Они установили ультразвуковой мониторинг за состоянием крови. На основании его данных автоматически вводился тромболитический препарат. В итоге удалось быстро и полностью растворять формирующиеся тромбы.

"Мы выбрали ультразвук в качестве метода мониторинга свертывания крови, так как он неинвазивен и позволяет производить измерения в глубокозалегающих крупных кровеносных сосудах, тромбообразование в которых наиболее опасно", - приводятся в сообщении слова одного из авторов работы, сотрудника НМИЦ гематологии Дмитрия Ивлева.