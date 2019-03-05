Ученые: употребление какао с антиоксидантами помогает снизить усталость при склерозе

ЛОНДОН, 5 марта. /ТАСС/. Регулярное употребление всего одной чашки какао способствует снижению утомляемости у пациентов, страдающих рассеянным склерозом. К такому выводу пришла международная группа ученых после проведенного ими исследования, о результатах которого сообщает газета The Telegraph.

В эксперименте приняли участие несколько десятков человек с рассеянным склерозом. Специалисты из Оксфордского университета в сотрудничестве с коллегами из университета Палермо разделили испытуемых на две группы. Одной группе давали богатое флавоноидами (веществами растительного происхождения, оказывающими положительное влияние практически на все функции организма - прим. ТАСС) какао на рисовом молоке, а другой - напиток с низким содержанием данных природных антиоксидантов. На протяжении шести недель ученые следили за изменениями состояния здоровья пациентов в зависимости от употребляемого ими вида напитка.

Результаты показали, что у тех добровольцев, которые регулярно выпивали чашку какао, богатого флавоноидами, отмечалось заметное улучшение самочувствия и снижение признаков хронической усталости. Так, у подобных пациентов на 80% увеличивалась скорость ходьбы и на 45% повышалась бдительность по сравнению с теми, кто употреблял напиток с низким содержанием природных антиоксидантов.

"Наше исследование доказывает, что корректировка режима питания и рациона может нести долгосрочные преимущества для борьбы с усталостью, улучшения самочувствия и тренировки выносливости при ходьбе", - подчеркнул профессор из Университета Палермо Паоло Рагонезе. По его словам, "использование диетических подходов для снижения утомляемости и связанных с ней факторов у людей с рассеянным склерозом может быть простым, безопасным и экономически эффективным способом влияния на качество жизни людей и их независимость, позволяя пациентам лучше контролировать свое состояние".

Ранее шведские ученые выяснили, что при лечении рассеянного склероза особенно важен фактор времени: чем раньше оно начнется, тем лучше может быть результат. В рамках исследования медикам удалось выявить клетки, способные восстанавливать нервную систему от повреждений, которые ей причиняет иммунная система при данном заболевании. Ученые определили, что клетки, называемые олигодендроцитами, образуются у больных рассеянным склерозом в крайне малых количествах, что, в свою очередь, ставит под угрозу их наличие в организме. Ведь именно благодаря им состояние многих больных время от времени улучшается, поскольку олигодендроциты, пережившие атаку иммунной системы, временно ликвидируют последствия воздействия рассеянного склероза на нервную систему.