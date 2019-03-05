Президент РАН выступил за сохранение Академического университета в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 марта. /ТАСС/. Президент Российской академии наук Александр Сергеев назвал очень важной задачу сохранения академического университета в Санкт-Петербурге после смерти его основателя и руководителя, нобелевского лауреата Жореса Алферова.

"Очень важная задача для нас сейчас - сохранить Академический университет", - сказал Сергеев во время церемонии прощания с ученым.

При этом глава РАН отметил, что в стране нужно создать систему таких академических университетов. "У Жореса Ивановича была мечта о том, чтобы в стране было несколько академических университетов, именно академических, не по своему названию, а университетов, которые реально управляются учеными, управляются Академией наук. Есть ключевые регионы в нашей стране, в которых, на наш взгляд, такие университеты должны работать. Я думаю, что очень важная задача для нас сейчас сохранить Академический университет и в будущем перейти к системе академических университетов в нашей стране", - заключил Сергеев.

Академический университет был основан в 1999 году в качестве научно-образовательного центра Физико-технического института имени А.Ф. Иоффе РАН для интеграции науки и образования в области физики и информационных технологий. Инициатива организации центра принадлежала директору ФТИ, академику Жоресу Алферову, с тех пор бессменному ректору университета.