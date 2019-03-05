Созданный учеными МГУ антибиотик может оказаться противораковым агентом

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Группа ученых МГУ имени М. В. Ломоносова совместно с коллегами из Сколковского института науки и технологий (Сколтех) выявила противораковые свойства антибиотика нибомицина, сообщила во вторник пресс-служба МГУ.
Впервые ученые описали нибомицин в 1955 году, а гипотезу о механизме его действия предложили в 2012 году. Исследователи МГУ и Сколтеха произвели антибиотик из нового штамма актинобактерий, выделенных из черных муравьев-древоточцев (Camponotus vagus), которые распространены во многих регионах России.
Полученный штамм принадлежит к роду Streptomyces. Механизм действия продуцируемого им нибомицина, по предположениям ученых, отличается от выдвинутого ранее.
"Мы обнаружили, что нибомицин подавляет рост раковых клеточных линий человека, <…> а он сам [может] рассматриваться как противораковый агент", - приводятся в сообщении слова старшего научного сотрудника химического факультета МГУ и Сколтеха Ильи Остермана.
"Ранее высказывалось предположение, что нибомицин борется только с определенными бактериями, устойчивыми к антибиотикам фторхинолонам. Однако мы опровергли эту версию, доказав, что он подавляет рост штаммов, к примеру, кишечной палочки, которая не имеет такой защиты к фторхинолонам. Это наблюдение меняет представление о механизме действия нибомицина - спектр его воздействия гораздо шире, чем предполагалось. Если мы поймем, почему нибомицин так действует, появится возможность улучшить этот антибиотик", - пояснил ТАСС Остерман.
Результаты исследования опубликованы в международном научном журнале Biochimie.