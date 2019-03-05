Созданный учеными МГУ антибиотик может оказаться противораковым агентом

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Группа ученых МГУ имени М. В. Ломоносова совместно с коллегами из Сколковского института науки и технологий (Сколтех) выявила противораковые свойства антибиотика нибомицина, сообщила во вторник пресс-служба МГУ.

Впервые ученые описали нибомицин в 1955 году, а гипотезу о механизме его действия предложили в 2012 году. Исследователи МГУ и Сколтеха произвели антибиотик из нового штамма актинобактерий, выделенных из черных муравьев-древоточцев (Camponotus vagus), которые распространены во многих регионах России.

Полученный штамм принадлежит к роду Streptomyces. Механизм действия продуцируемого им нибомицина, по предположениям ученых, отличается от выдвинутого ранее.