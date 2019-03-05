Студенты-гидрометеорологи примут участие в экспедиции "Трансарктика - 2019"

АРХАНГЕЛЬСК, 5 марта. /ТАСС/. Студенты профильных гидрометеорологических вузов будут принимать участие в рейсе плавучего университета на борту научно-экспедиционного судна "Профессор Молчанов", который станет одним из этапов комплексной научной экспедиции "Трансарктика - 2019". В ближайшее время будет объявлен конкурс для участия в плавучем университете, сказал ТАСС начальник Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Северное УГМС) Роман Ершов.

Научная полярная экспедиция "Трансарктика - 2019" будет состоять из четырех этапов, начнется в марте с экспедиции на судне "Академик Трешников" и завершится осенью 2019 года. Ученые будут проводить комплексные исследования морей российской Арктики. Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился выделить в 2019 году 868,75 млн рублей на проведение научных исследований и мониторинга окружающей среды в Арктике в рамках экспедиции "Трансарктика-2019".

"Четвертый этап экспедиции "Трансарктика - 2019" будет представлять из себя плавучий университет: не просто практика студентов, а экспедиция с образовательной программой. Она будет выполняться совместно с нашими тематическими учебными заведениями: институт прикладной геофизики имени Е. К. Федорова, Москва, Российский государственный гидрометеорологический университет (Санкт-Петербург), Северный Арктический федеральный университет. <...> Основной приоритет будет отдан специальностям, которые связаны с гидрометобеспечением", - сказал Ершов.

Собеседник агентства сообщил, что требования к участникам конкурса сейчас формируются, экспедиция пройдет летом, ее сроки уточняются. "У нас планируются только российские участники, все студенты, которые пройдут этот плавучий университет, пойдут к российскому работодателю, мы получим наши кадры", - отметил он.

Рейс будет проходить в Белом, Баренцевом и Карском морях. "Мы акцентируем внимание на акватории Белого моря, Байдарацкой губы, Обской губы, из точек это полуостров Канин Нос, острова Колгуев, Вайгач, юг Новой Земли, полуостров Ямал", - добавил Ершов.