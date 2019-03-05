Ученые: сейсмические движение в одном из районов Челябинской области уникальны для Урала

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 марта. /ТАСС/. Сейсмические движения, которые фиксируются в городе Катав-Ивановске в Челябинской области, уникальны для Урала. Об этом во вторник сообщил ТАСС заведующий обсерваторией геофизической "Арти" Уральского отделения РАН (УрО РАН), которая фиксирует подземные толчки на Урале, Олег Кусонский.

Ранее СМИ сообщали о подземных точках, которые ощущают местные жители. Информационное агентство Ura.ru сообщило о приближающемся сильном землетрясении.

"Сильных землетрясений на Урале, в частности в районе Катав-Ивановска, не прогнозируется. Мной была указана магнитуда 4, которая относится к ощутимому, но не сильному землетрясению. Слабая активность началась в сентябре 2018 года и продолжается до сих пор. Ничего опасного в этом нет, но для Урала это любопытное явление, которое мы наблюдаем впервые за сто лет сейсмических наблюдений", - сказал Кусонский.

По словам специалиста, эпицентры активности, которые наблюдались ранее, стали двигаться к северу. "Это говорит о том, что движение происходит не в одной точке, а на некой площади", - добавил он.

Как пояснил в беседе с корреспондентом ТАСС старший научный сотрудник Института геофизики Уральского отделения РАН, доктор геолого-минералогических наук Владислав Щапов, сейсмическая активность в районе Катав-Ивановска обусловлена тектоникой плит.

"У нас имеется частично расплавленный слой земной коры, у которого появляется некое движение, на таком слое у нас находятся Курилы, которые двигаются со скоростью порядка десяти сантиметров в год. Если у одной из частей массива температура ниже, чем у других совершающих движения, то она остается на месте и начинает "трещать", что мы и наблюдаем в случае с Катав-Ивановским массивом", - сказал Щапов. Специалисты обсерватории "Арти" наблюдали слабые сейсмические толчки в 2004 и 2006 году, затем движение возобновилось в сентябре 2018. Ученый отметил, что данное явление не представляет опасности для населения.

О землетрясении в 2018 году

В сентябре 2018 года в 01:58 мск в Челябинской области было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,4. Подземные толчки ощущали жители трех регионов - Башкирии, Свердловской и Челябинской областей. В Катав-Ивановске решением муниципальных властей был введен режим ЧС, сейчас он снят. В пострадавших от стихии населенных пунктах были выявлены повреждения нескольких социально значимых объектов.

Для обследования территории сотрудники Горного института Уральского отделения РАН отправились в Катав-Ивановский район и установили там три временные сейсмические станции. Две из них были сняты спустя несколько дней, третья еще продолжает наблюдения.