ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 марта. /ТАСС/. Сейсмические движения, которые фиксируются в городе Катав-Ивановске в Челябинской области, уникальны для Урала. Об этом во вторник сообщил ТАСС заведующий обсерваторией геофизической "Арти" Уральского отделения РАН (УрО РАН), которая фиксирует подземные толчки на Урале, Олег Кусонский.
- Ученые: сейсмические движение в одном из районов Челябинской области уникальны для Урала
- В пострадавшем от землетрясения Катав-Ивановске создадут резервную систему медобслуживания
- Среди возможных причин уральского землетрясения 2015 года ученые указывают циклон
- Ученые: землетрясение на Урале 19 октября имело магнитуду до 4,7
Ранее СМИ сообщали о подземных точках, которые ощущают местные жители. Информационное агентство Ura.ru сообщило о приближающемся сильном землетрясении.
"Сильных землетрясений на Урале, в частности в районе Катав-Ивановска, не прогнозируется. Мной была указана магнитуда 4, которая относится к ощутимому, но не сильному землетрясению. Слабая активность началась в сентябре 2018 года и продолжается до сих пор. Ничего опасного в этом нет, но для Урала это любопытное явление, которое мы наблюдаем впервые за сто лет сейсмических наблюдений", - сказал Кусонский.
По словам специалиста, эпицентры активности, которые наблюдались ранее, стали двигаться к северу. "Это говорит о том, что движение происходит не в одной точке, а на некой площади", - добавил он.
Как пояснил в беседе с корреспондентом ТАСС старший научный сотрудник Института геофизики Уральского отделения РАН, доктор геолого-минералогических наук Владислав Щапов, сейсмическая активность в районе Катав-Ивановска обусловлена тектоникой плит.
"У нас имеется частично расплавленный слой земной коры, у которого появляется некое движение, на таком слое у нас находятся Курилы, которые двигаются со скоростью порядка десяти сантиметров в год. Если у одной из частей массива температура ниже, чем у других совершающих движения, то она остается на месте и начинает "трещать", что мы и наблюдаем в случае с Катав-Ивановским массивом", - сказал Щапов. Специалисты обсерватории "Арти" наблюдали слабые сейсмические толчки в 2004 и 2006 году, затем движение возобновилось в сентябре 2018. Ученый отметил, что данное явление не представляет опасности для населения.
О землетрясении в 2018 году
В сентябре 2018 года в 01:58 мск в Челябинской области было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,4. Подземные толчки ощущали жители трех регионов - Башкирии, Свердловской и Челябинской областей. В Катав-Ивановске решением муниципальных властей был введен режим ЧС, сейчас он снят. В пострадавших от стихии населенных пунктах были выявлены повреждения нескольких социально значимых объектов.
Для обследования территории сотрудники Горного института Уральского отделения РАН отправились в Катав-Ивановский район и установили там три временные сейсмические станции. Две из них были сняты спустя несколько дней, третья еще продолжает наблюдения.