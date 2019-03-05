Умер создатель радиосистем спутников и межпланетных станций Арнольд Селиванов

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Советский и российский конструктор радиосистем для спутников, а также радиотехнических средств для обеспечения полетов межпланетных станций Арнольд Селиванов умер на 84-м году жизни. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе АО "Российские космические системы" (РКС), где он работал с 1960 года.

"3 марта 2019 года ушел из жизни доктор технических наук, профессор Арнольд Сергеевич Селиванов (1935-2019) - советский и российский ученый, конструктор, ветеран космического приборостроения. Арнольд Селиванов с 1960 года непрерывно работал в АО "Российские космические системы" (ранее - НИИ-885, НИИП, РНИИ КП). Занимал должности руководителя группы инженеров-исследователей, начальника отдела, начальника отделения, главного конструктора направления, первого заместителя генерального директора, начальника экспертно-аналитического центра, главного научного сотрудника - директора технико-исторического музея АО "Российские космические системы", - говорится в сообщении.

Прощание с Селивановым пройдет 7 марта в морге Главного военного клинического госпиталя им. академика Н. Н. Бурденко по адресу: Москва, Госпитальная площадь, д. 3, стр. 16, уточнили в пресс-службе РКС.

Трудовая биография

За годы работы конструктор внес значительный вклад в развитие космического приборостроения, космических исследований, дистанционного зондирования Земли и космических информационных систем. Под его руководством и при непосредственном участии были выполнены разработки, обеспечившие такие приоритетные достижения отечественной науки и техники, как съемка обратной стороны Луны и получение первых снимков поверхности Луны, цветная съемка поверхности Марса с орбиты его искусственного спутника, получение первых черно-белых и цветных снимков поверхности Венеры, а также проведение тепловой съемки поверхности Марса.

Селиванов принимал активное участие в создании радиотехнических средств для обеспечения полетов межпланетных станций и других космических аппаратов научного назначения. Под его руководством были разработаны радиосистемы для космических аппаратов среднего космоса по программам "Астрон", "Гранат", "Интербол", КОСПАС-САРСАТ, "Метеор", "Ресурс", наноспутника ТНС.

За большую и плодотворную работу по созданию космической техники Селиванову присвоены звания лауреата Ленинской и Государственной премий, он награжден орденом Трудового Красного Знамени и другими ведомственными наградами. "За последние годы Арнольд Сергеевич внес большой вклад в дело изучения истории отечественного космического приборостроения и сохранения его наследия, являясь основателем технико-исторического музея АО "Российские космические системы", а также автором и редактором нескольких книг", - отметили в РКС.