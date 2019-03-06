Источник: в Нижегородской области построят первый в России частный космодром

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 марта. /ТАСС/. Строительство первого в России частного космодрома планируется в Нижегородской области. Предварительное соглашение о взаимодействии по этому вопросу уже подписано администрацией субъекта федерации и компанией "КосмоКурс", сообщил в среду ТАСС источник, близкий к региональным властям.

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"Нижегородская область подписала предварительное соглашение, которое подразумевает взаимодействие в рамках создания космодрома. Для этих целей в регионе рассматривается несколько площадок", - сказал он.

Теперь проекту предстоит пройти процедуру согласования региона и конкретной площадки с Роскосмосом и рядом российских ведомств.

ТАСС не располагает официальным подтверждением информации.

Ранее СМИ генеральный директор российской компании "КосмоКурс", которая разрабатывает корабль для частных суборбитальных полетов, Павел Пушкин сообщил ТАСС о планах построить космодром в Центральной России. По его словам, активные переговоры по данному вопросу велись с несколькими регионами.