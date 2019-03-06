РАН может открыть представительства академии в Швейцарии и Южной Корее

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Российская академия наук (РАН) рассматривает возможность открытия представительств академии в Швейцарии и Южной Корее для развития более активного сотрудничества с учеными этих стран. Об этом сообщил в среду на заседании президиума вице-президент РАН Юрий Балега.

"За рубежом мы предполагаем создавать представительства РАН для совместной работы, координации работы, помощи нашим коллегам в их исследованиях. Наиболее традиционные страны, где востребованны такие представительства, - Франция, Германия, США и Китай. Рассматриваются предложения по созданию таких представительств и в других странах, в частности, в Швейцарии, Южного Корее", - сказал Балега.

Ранее РАН открыла представительство академии в Париже. По словам президента РАН Александра Сергеева, есть несколько научных направлений, по которым ведется работа с французскими коллегами. Одно из них - естественные науки для изучения и сохранения культурного наследия. Второе направление работы связано с физикой.

Открытие центров международного сотрудничества

Кроме того, академия намерена открыть пять центров международного сотрудничества в России. Они станут площадками мозгового штурма, объединяющие российских и иностранных ученых для обсуждения глобальных проблем развития человечества.

"Центры международного научно-технологического сотрудничества - миссия этих центров заключается в создании единой экспертной платформы на территории нашей страны для генерации идей и выработке научных предложений для решения глобальных проблем человеческого развития с участием ведущих мировых ученых и организаций по принципу мозговых штурмов", - сказал Балега.

По его словам, есть несколько предложений, где необходимо создать такие центры. Предполагается, что один из них будет создан в Москве на базе гостиницы РАН. Второй - на Урале, с ориентацией на Китай. Два центра могут появиться в Новосибирске, они также будут ориентированы, в частности, на Китай. И еще один центр - на Дальнем Востоке, который будет ориентирован на сотрудничество с учеными Японии и Южной Кореи.

"Для московского центра мозговых штурмов уже есть предварительная программа. Ее подготовил академик Лев Зелёный. На первых этапах - это исследования космоса, тематика физики и новых технологий, климата и истории", - сказал вице-президент РАН.

Он добавил, что для организации таких центров потребуется проработка нормативной базы.