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СМИ: Токио намерен изучить идею размещения в Японии линейного коллайдера

Затраты на его строительство могут составить более $7 млрд

ТАСС, 6 марта. Правительство Японии намерено начать консультации с США и рядом стран Евросоюза и обсудить идею размещения Международного линейного коллайдера на северо-востоке острова Хонсю, сообщает в среду газета Sankei Shimbun.

Это будет система тоннелей общей длиной 20 км. Элементарные частицы предполагается разгонять практически до скорости света и сталкивать, имитируя условия, которые были при рождении Вселенной. Предполагается, что эксперименты на линейном коллайдере могут дать уникальный материал для новых открытий.

Строительство объекта оценивают в 800 млрд иен (более $7 млрд). Правительство Японии пока окончательно не решило, будет ли оно добиваться размещения линейного коллайдера на территории страны. Токио намерен выяснить позиции потенциальных партнеров по поводу концепции объекта, деталей его конструкции, а также распределения расходов.

Научный совет Японии, выполняющий функции национальной Академии наук, проработал эту идею в конце прошлого года. Члены организации подтвердили исключительную важность работы на коллайдере с точки зрения достижения научных результатов. Но нет общего мнения о том, необходимо ли размещение объекта на территории страны. Одной из причин споров является его высокая стоимость.

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ЯпонияСША
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