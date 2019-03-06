РАН просит увеличить финансирование своей международной деятельности в 80 раз

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Российская академия наук (РАН) подготовила и представила в Минфин РФ предложения, согласно которым предлагается увеличить расходы на международную деятельность академии в 80 раз - до 500 млн рублей в год. Об этом сообщил в среду вице-президент РАН Юрий Балега на заседании президиума Российской академии наук.

"Мы рассчитали финансовые потребности, в Минфин наши предложения направлены, они сейчас дорабатываются. <...> Заявленный объем финансирования примерно в 80 раз превышает то, что мы сейчас имеем. Речь идет о суммах более 500 млн рублей в год для поддержки международной деятельности", - сказал Балега.

Главными задачами и перспективами, по его словам, в этом направлении для академии являются разработка правоустанавливающих документов новых направлений международного сотрудничества, обеспечение новых расходных обязательств РАН и реализация новых форм международного сотрудничества.