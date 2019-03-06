{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

РАН просит увеличить финансирование своей международной деятельности в 80 раз

Академия обратилась в Минфин с предложением выделять на эти цели более 500 млн рублей в год

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Российская академия наук (РАН) подготовила и представила в Минфин РФ предложения, согласно которым предлагается увеличить расходы на международную деятельность академии в 80 раз - до 500 млн рублей в год. Об этом сообщил в среду вице-президент РАН Юрий Балега на заседании президиума Российской академии наук.

"Мы рассчитали финансовые потребности, в Минфин наши предложения направлены, они сейчас дорабатываются. <...> Заявленный объем финансирования примерно в 80 раз превышает то, что мы сейчас имеем. Речь идет о суммах более 500 млн рублей в год для поддержки международной деятельности", - сказал Балега.

Главными задачами и перспективами, по его словам, в этом направлении для академии являются разработка правоустанавливающих документов новых направлений международного сотрудничества, обеспечение новых расходных обязательств РАН и реализация новых форм международного сотрудничества.

Теги
Россия
РАН обсудит со специалистами NASA совместный проект по изучению Венеры
Научный руководитель Института космических исследований академик Лев Зеленый назвал это "чисто научным проектом"
Читать полностью