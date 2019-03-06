РАН обсудит со специалистами NASA совместный проект по изучению Венеры

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Российская академия наук (РАН) и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США обсудят совместные научные проекты в Вашингтоне на следующей неделе. Об этом сообщил в среду на заседании Президиума РАН научный руководитель Института космических исследований академик Лев Зеленый.

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«На следующей неделе состоятся переговоры РАН и NASA в Вашингтоне по поводу совместного российско-американского проекта по исследованию Венеры - это чисто научный проект», — сказал он. Ранее президент РАН Александр Сергеев сообщал, что Российская академия наук и Национальная академия наук США в середине марта 2019 года планируют подписать новое соглашение о сотрудничестве. Последний раз соглашение обновлялось в 2013 году. Документ планировалось подписать во время визита Сергеева в Вашингтон в декабре 2018 года, однако поездка не состоялась. Международное сотрудничество Член Президиума РАН Владимир Фортов призвал выстраивать сотрудничество с коллегами из США и других стран в рамках так называемых мегапроектов, подобных Международной космической станции (МКС).

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