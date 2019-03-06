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Из списка на уплату взносов РАН исключили 12 международных научных организаций

Соответствующее распоряжение подписал Дмитрий Медведев

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому из списка на уплату членских взносов Российской академией наук (РАН) исключено 12 организаций. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в среду.

Всего в приложении к распоряжению 2003 года было упомянуто 52 международных научных организации. Теперь их осталось 40. Среди исключенных организаций: Европейское физическое общество, Международная ассоциация политических наук, Ассоциация международного права, Международный союз психологических наук, Международная ассоциация экономических наук и другие.

Теги
Медведев, Дмитрий Анатольевич
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