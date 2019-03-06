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Неизвестную ранее разновидность гигантского шершня нашли в Китае

Длина тела насекомого достигает 6 см. Ареал обитания шершня находится на границе с Мьянмой в районе города Пуэр

ПЕКИН, 6 марта. /ТАСС/. Ученые обнаружили в провинции Юньнань на юго-западе КНР неизвестную ранее науке разновидность огромного шершня. Размах крыльев насекомого достигает 9,35 см. Как сообщило в среду агентство "Синьхуа", по размерам шершень превосходит всех прежде зарегистрированных особей.

Редкий представитель рода Vespa mandarinia обитает на границе с Мьянмой в районе города Пуэр - там, где произрастает знаменитый сорт китайского чая. В длину тело этого шершня, который оказался рабочей особью, достигает 6 см. Несмотря на то, что специалисты пока не смогли отыскать матку, последняя, по их словам, по размерам должна быть еще крупнее. Энтомологи продолжают изучать находку и не исключают, что им удалось открыть новый подвид.

В мире насчитывается несколько тысяч разновидностей шершней. Как утверждают ученые КНР, обнаруженная ими особь претендует на статус самой крупной в мире, поскольку максимальный размах крыльев всех аналогичных насекомых, которых им прежде доводилось регистрировать, не превышал 7,6 см.

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