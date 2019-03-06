Россия продолжит работать с международными организациями, из которых вышла РАН

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Прекращение членства Российской академии наук (РАН) в некоторых международных неправительственных научных организациях не означает, что страна отказалась от взаимодействия с ними. Сотрудничество будет продолжено по линии других научных организаций и обществ, сообщила в среду пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

6 марта было опубликовано распоряжение председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, согласно которому из списка 52 международных организаций, где РАН уплачивает членские взносы, исключается 12. Таким образом, членство академии в них прекращается.

"Исключение из перечня международных организаций, членом которых является Российская академия наук, ряда организаций не означает прекращение участия в них других российских научных сообществ, а уточняет перечень международных организаций, в которых РАН уплачивает взносы за счет средств федерального бюджета", - говорится в сообщении.

Согласно распоряжению, РАН прекращает членство в Европейском физическом обществе, Международной ассоциации политических наук, Международном союзе наук о почве и некоторых других. При этом членом последнего является Общество почвоведов им. В. В. Докучаева, Европейского физического общества - Объединенное физическое общество России, Международной ассоциации политических наук - Российская ассоциация политической науки.