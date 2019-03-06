Ученые Томска разрабатывают морозостойкое горючее на основе дизельного топлива и воды

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Группа ученых научно-образовательного центра И. Н. Бутакова Национального исследовательского Томского политехнического университета (ТПУ) разрабатывает топливо, не теряющее эффективности в условиях низких и отрицательных температур. В состав экспериментальной смеси входят дизельное топливо и вода, сообщила ТАСС в среду пресс-служба ТПУ.

"На сегодня в лаборатории получены образцы топлива, которое стабильно и при хранении не разделяется на дизель и воду. А значит, его можно будет довольно долго хранить в бензобаке или топливных резервуарах. Полученные образцы остаются термически стабильными при той же температуре, при которой наступает помутнение зимнего дизельного топлива (-21°С), после которого оно уже нормально не функционирует", - сообщила пресс-служба ТПУ.

В ходе экспериментов исследователи смешивали дизельное топливо с водой и поверхностно-активными веществами (ПАВ). Вододизельное микроэмульгированное топливо, устойчивое к колебаниям температуры окружающей среды, может быть востребовано у пользователей транспорта многих северных стран, среди которых Россия, Норвегия, Финляндия, Великобритания, Канада и США. Полученные смеси могут использоваться в качестве альтернативного топлива для дизельных двигателей, отметили в пресс-службе ТПУ.

"Нам важно обеспечить стабильное состояние микроэмульсии как можно дольше в условиях существенных колебаний температуры среды для исключения разделения фаз топлива, например, при работе двигателя. Это нетривиальная задача, потому что в состав мы добавляем водную фазу. У дизеля и воды совершенно разные плотности, по идее они должны существовать отдельно", - приводятся в сообщении слова автора научной работы, ассистента НОЦ И. Н. Бутакова ТПУ Максима Пискунова.

На первом этапе авторы работы отбирали потенциально успешные композиции, следующей стадией исследования, к которой уже приступили ученые, станет эксперимент по изучению реакции капель полученных смесей при взаимодействии с нагретой поверхностью. "Мы физически моделируем условия, когда распыленная капля топлива попадает, например, на разогретую стенку в камере внутреннего сгорания. <…> Если топливо при взаимодействии с поверхностью и нагреве вторично измельчается, это означает, что быстрее формируется воздушно-топливная смесь и происходит более эффективное его зажигание и горение. Такой вот парадокс: казалось бы, добавление воды в топливо должно ухудшать процесс зажигания, но по факту - наоборот", - цитирует пресс-служба ТПУ ученого.

Работа ученых поддержана грантом Российского научного фонда (РНФ).