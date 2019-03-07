СМИ: Токио намерен изучить возможность строительства в Японии линейного коллайдера

ТОКИО, 7 марта. /ТАСС/. Правительство Японии намерено изучить возможность строительства на северо-востоке острова Хонсю гигантского линейного коллайдера для проведения физических экспериментов. Об этом сообщил в четверг на международном симпозиуме в Токио официальный представитель министерства образования, спорта, науки и технологий, передает телеканал NHK.

По словам чиновника, решение о строительстве коллайдера пока не принято, поскольку оно потребует крупных ассигнований. Однако в качестве возможного места размещения этого объекта уже рассматривается горный район Китаката на стыке префектур Ивате и Мияги.

Линейный коллайдер будет представлять собой систему тоннелей общей длиной не менее 20 км. Элементарные частицы там предполагается разгонять практически до скорости света и сталкивать, имитируя условия, существовавшие при зарождении Вселенной. Предполагается, что эксперименты в линейном коллайдере могут дать уникальный материал для физических открытий.

Работы по строительству объекта оцениваются в сумму не менее 700 млрд иен (более $6 млрд). Правительство Японии, как сообщала ранее газета Sankei, намерено провести консультации с соответствующими ведомствами США и стран Евросоюза, чтобы выяснить позиции потенциальных партнеров по поводу концепции линейного коллайдера, деталей его конструкции, а также распределения расходов.

Научный совет Японии, выполняющий функции национальной академии наук, проработал эту идею в конце прошлого года. Члены организации подтвердили исключительную важность экспериментов в коллайдере с точки зрения достижения научных результатов. Однако они не смогли единогласно поддержать размещение установки в Японии с учетом крайне высоких затрат на осуществление проекта.

В то же время, как сообщает Sankei, правительство страны в целом склоняется к строительству коллайдера в районе Китаката, в том числе с целью придать импульс экономическому развитию северо-востока острова Хонсю, который серьезно пострадал от цунами в марте 2011 года.