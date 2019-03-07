Археологи обнаружили остатки средневековой гончарной мастерской в бухте Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 марта. /ТАСС/. Археологи обнаружили остатки средневековой гончарной мастерской на дне Карантинной бухты Севастополя. Находка может оказаться полезной для изучения торговых связей древнего города Херсонес, оценки его экономического развития и того, насколько быстро море затапливало прибрежные территории, сообщил в четверг ТАСС заведующий отделом подводной археологии музея-заповедника "Херсонес Таврический" Андрей Букатов.

"В кутовой части (самый отдаленный от моря тупиковый участок бухты) Карантинной бухты обнаружен затопленный участок гончарного производства амфор. На небольшой глубине [обнаружено] большое скопление фрагментов амфор, большое количество гончарного брака", - рассказал Букатов.

Археолог уточнил, что найти непосредственно гончарную печь пока не удалось: она может находиться как на затопленной за века территории, так и на берегу, а возможно - и вовсе разрушена. Фрагменты найденных амфор принадлежат к сосудам одного, черноморского, типа. Они датируются ориентировочно VIII-IX веками нашей эры.

"Возникает вопрос - для чего производилось такое количество тары? Вероятно, был подъем производства продуктов виноделия, и амфоры были нужны для транспортировки, для торговли. Амфоры находят на местах кораблекрушений, и, зная какие производились в Херсонесе амфоры, мы можем проследить маршруты движения, можем определить торговые связи, получаем информацию к размышлению… Есть польза и с естественнонаучной точки зрения: мы получили материалы, для которых можем установить более или менее точную датировку, а за счет этого определить динамику наступления моря", - добавил собеседник.

По его словам, дно севастопольских бухт покрыто толстым слоем ила, и археологические артефакты могут быть скрыты под ним. При этом работы в кутовой части Карантинной бухты проводятся в условиях плохой видимости, так как неподалеку в море выходят городские стоки, более того - на период раскопок пришлись дожди, что также осложняло работу. В будущем планируется продолжить изучение участка, а для комплексного изучения необходимо провести раскопки на берегу: часть мастерской могла находиться там.

Букатов также рассказал, что сейчас ученые обрабатывают результаты археологических раскопок сезона 2018 года, которые проводились позднее обычного, в конце осени - начале зимы, вплоть до сезона штормов. Работы велись на нескольких участках, помимо остатков мастерской найдены осколки посуды разных периодов, якорь античного корабля и предметы утвари XIX века - с кораблей Британии, Франции и Сардинии, армии которых осаждали Севастополь во время Крымской войны.

О Херсонесе

Место, где расположен современный Севастополь, было заселено 2,5 тыс. лет назад. Большая часть археологических находок, в том числе поднятых с морского дна, связана с историей Херсонеса, основанного в 424-421 годах до н. э. как древнегреческая колония и просуществовавшего до конца ХIV века нашей эры. Заповедник "Херсонес Таврический" создан на месте одного из районов древнего города, на его территории находятся руины нескольких зданий, в том числе античного театра.